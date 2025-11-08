Itinérance[s] Dans ma valise il y a… Route de la Coucourde Sauzet

Itinérance[s] Dans ma valise il y a…

Route de la Coucourde Bibliothèque de Sauzet Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 11:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Dans ma valise il y a… Des sons, des livres, et bien d’autres petites merveilles à regarder et à écouter. Un temps de découverte et de partage pour les tout-petits et leurs parents.

.

Route de la Coucourde Bibliothèque de Sauzet Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

In my suitcase there are… Sounds, books and many other little wonders to look at and listen to. A time of discovery and sharing for toddlers and their parents.

German :

In meinem Koffer gibt es … Klänge, Bücher und viele andere kleine Wunder zum Anschauen und Zuhören. Eine Zeit der Entdeckung und des Austauschs für Kleinkinder und ihre Eltern.

Italiano :

Nella mia valigia ci sono… Suoni, libri e tante altre piccole meraviglie da guardare e ascoltare. Un momento di scoperta e condivisione per i più piccoli e i loro genitori.

Espanol :

En mi maleta hay… Sonidos, libros y muchas otras pequeñas maravillas para mirar y escuchar. Un tiempo para descubrir y compartir para los niños y sus padres.

L’événement Itinérance[s] Dans ma valise il y a… Sauzet a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération