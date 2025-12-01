Itinérance[s] Dans ma valise il y a … Quartier Croze Savasse
Quartier Croze Bibliothèque de Savasse Savasse Drôme
Début : 2025-12-10 16:00:00
fin : 2025-12-10 16:30:00
2025-12-10
Dans ma valise il y a… Des sons, des livres, et bien d’autres petites merveilles à regarder et à écouter cet hiver.
Pour les 0-3 ans.
Quartier Croze Bibliothèque de Savasse Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62
English :
In my suitcase there are… Sounds, books and many other little wonders to look at and listen to this winter.
For 0-3 year-olds.
German :
In meinem Koffer gibt es … Klänge, Bücher und viele andere kleine Wunder, die es diesen Winter zu betrachten und zu hören gibt.
Für 0-3-Jährige.
Italiano :
Nella mia valigia ci sono… Suoni, libri e tante altre piccole meraviglie da guardare e ascoltare quest’inverno.
Per bambini da 0 a 3 anni.
Espanol :
En mi maleta hay… Sonidos, libros y muchas otras pequeñas maravillas para mirar y escuchar este invierno.
Para niños de 0 a 3 años.
