Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Itinérance[s] Dans ma valise il y a … Quartier Croze Savasse

Itinérance[s] Dans ma valise il y a … Quartier Croze Savasse mercredi 10 décembre 2025.

Itinérance[s] Dans ma valise il y a …

Quartier Croze Bibliothèque de Savasse Savasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 16:00:00
fin : 2025-12-10 16:30:00

Date(s) :
2025-12-10

Dans ma valise il y a… Des sons, des livres, et bien d’autres petites merveilles à regarder et à écouter cet hiver.
Pour les 0-3 ans.
  .

Quartier Croze Bibliothèque de Savasse Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 

English :

In my suitcase there are… Sounds, books and many other little wonders to look at and listen to this winter.
For 0-3 year-olds.

German :

In meinem Koffer gibt es … Klänge, Bücher und viele andere kleine Wunder, die es diesen Winter zu betrachten und zu hören gibt.
Für 0-3-Jährige.

Italiano :

Nella mia valigia ci sono… Suoni, libri e tante altre piccole meraviglie da guardare e ascoltare quest’inverno.
Per bambini da 0 a 3 anni.

Espanol :

En mi maleta hay… Sonidos, libros y muchas otras pequeñas maravillas para mirar y escuchar este invierno.
Para niños de 0 a 3 años.

L’événement Itinérance[s] Dans ma valise il y a … Savasse a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération