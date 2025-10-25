Itinérance[s] Escape Game à Allan Place du Champ-de-Mars Allan

Place du Champ-de-Mars Mairie de Allan Allan Drôme

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

L’étrange professeur Tempus aurait construit une machine à voyager dans le temps pour dominer le monde. Votre équipe sera chargée d’en récupérer le plan. Parviendrez vous à déjouer les plans du sombre professeur ?

Animé par la ludothèque le Colimaçon.

Place du Champ-de-Mars Mairie de Allan Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 60 62 accueil@mairie-allan.fr

English :

The strange Professor Tempus has built a time machine to dominate the world. Your team will be tasked with retrieving the blueprint. Can you foil the dark professor’s plans?

Hosted by ludothèque le Colimaçon.

German :

Der seltsame Professor Tempus soll eine Zeitmaschine gebaut haben, um die Welt zu beherrschen. Ihr Team wird beauftragt, den Bauplan zu beschaffen. Wird es Ihnen gelingen, die Pläne des dunklen Professors zu durchkreuzen?

Moderiert von der Ludothek le Colimaçon.

Italiano :

Lo strano Professor Tempus ha costruito una macchina del tempo per dominare il mondo. La vostra squadra avrà il compito di recuperare il piano. Riuscirete a sventare i piani dell’oscuro professore?

Ospitato dalla ludoteca Colimaçon.

Espanol :

El extraño Profesor Tempus ha construido una máquina del tiempo para dominar el mundo. Tu equipo tendrá la misión de recuperar el plan. ¿Serás capaz de frustrar los planes del oscuro profesor?

Organizado por la ludoteca Colimaçon.

L’événement Itinérance[s] Escape Game à Allan Allan a été mis à jour le 2025-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération