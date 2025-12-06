Itinérance[s] Escape Game à Marsanne Bibliothèque de Marsanne Marsanne

Itinérance[s] Escape Game à Marsanne

L’étrange professeur Tempus aurait construit une machine à voyager dans le temps pour dominer le monde. Votre équipe sera chargée d’en récupérer le plan. Parviendrez-vous à déjouer les plans du sombre professeur ?

English :

The strange Professor Tempus has built a time machine to dominate the world. Your team will be tasked with retrieving the blueprint. Can you foil the dark professor’s plans?

German :

Der seltsame Professor Tempus soll eine Zeitmaschine gebaut haben, um die Welt zu beherrschen. Ihr Team wird beauftragt, den Bauplan zu beschaffen. Wird es Ihnen gelingen, die Pläne des dunklen Professors zu durchkreuzen?

Italiano :

Lo strano Professor Tempus ha costruito una macchina del tempo per dominare il mondo. La vostra squadra avrà il compito di recuperare il piano. Riuscirete a sventare i piani dell’oscuro professore?

Espanol :

El extraño Profesor Tempus ha construido una máquina del tiempo para dominar el mundo. Tu equipo tendrá la misión de recuperar el plan. ¿Podrás frustrar los planes del oscuro profesor?

