Itinérance[s] L’oreille curieuse Salle d’animation rurale La Coucourde

Salle d’animation rurale Rue royale La Coucourde Drôme

Début : 2025-10-17 18:30:00

2025-10-17

« Souvenirs, souvenirs ! Les Trente Glorieuses en musique et en image »

Une présentation des trente glorieuses illustrée par des chansons et des images (TV, cinéma) suivi d’un quiz sur les souvenirs musicaux et télévisuels des spectateurs.

Salle d’animation rurale Rue royale La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

« Souvenirs, souvenirs! Les Trente Glorieuses en musique et en image »

A presentation of the thirty glorious years illustrated by songs and images (TV, cinema) followed by a quiz on the musical and televisual memories of the spectators.

German :

« Souvenirs, Souvenirs! Die Trente Glorieuses in Musik und Bildern »

Eine Präsentation der « trente glorieuses », die mit Liedern und Bildern (TV, Kino) illustriert wird, gefolgt von einem Quiz über die Musik- und Fernseherinnerungen der Zuschauer.

Italiano :

« Souvenirs, souvenirs! Les Trente Glorieuses en musique et en image » (I trent’anni gloriosi in musica e immagini)

Una presentazione dei trenta anni gloriosi illustrata da canzoni e immagini (TV, cinema) seguita da un quiz sui ricordi musicali e televisivi degli spettatori.

Espanol :

« ¡Souvenirs, souvenirs! Les Trente Glorieuses en musique et en image » (Los treinta años gloriosos en música e imagen)

Una presentación de los treinta años gloriosos ilustrada con canciones e imágenes (TV, cine) seguida de un concurso sobre los recuerdos musicales y televisivos de los espectadores.

