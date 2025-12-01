ITINÉRANCES NUMÉRIQUE INITIATION IMPRESSION 3D Ventalon en Cévennes
ITINÉRANCES NUMÉRIQUE INITIATION IMPRESSION 3D Ventalon en Cévennes samedi 20 décembre 2025.
ITINÉRANCES NUMÉRIQUE INITIATION IMPRESSION 3D
Lezinier Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Dans le cadre des itinérances numériques 2025, venez participer à un atelier initiation impression 3D à la médiathèque de Lézinier.
10h à 12h enfants à partir de 10 ans
14h à 16h ados et adultes
Atelier sur inscription !
Dans le cadre des itinérances numériques 2025, venez participer à un atelier initiation impression 3D à la médiathèque de Lézinier.
10h à 12h enfants à partir de 10 ans
14h à 16h ados et adultes
Atelier sur inscription ! .
Lezinier Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 44 71 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of itinérances numériques 2025, come and take part in an introductory 3D printing workshop at the Lézinier media library.
10am to 12pm: children aged 10 and over
2pm to 4pm: teens and adults
Registration required!
L’événement ITINÉRANCES NUMÉRIQUE INITIATION IMPRESSION 3D Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2025-12-15 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère