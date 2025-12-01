ITINÉRANCES NUMÉRIQUE INITIATION IMPRESSION 3D

Lezinier Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Dans le cadre des itinérances numériques 2025, venez participer à un atelier initiation impression 3D à la médiathèque de Lézinier.

10h à 12h enfants à partir de 10 ans

14h à 16h ados et adultes

Atelier sur inscription !

Dans le cadre des itinérances numériques 2025, venez participer à un atelier initiation impression 3D à la médiathèque de Lézinier.

10h à 12h enfants à partir de 10 ans

14h à 16h ados et adultes

Atelier sur inscription ! .

Lezinier Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 44 71 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of itinérances numériques 2025, come and take part in an introductory 3D printing workshop at the Lézinier media library.

10am to 12pm: children aged 10 and over

2pm to 4pm: teens and adults

Registration required!

L’événement ITINÉRANCES NUMÉRIQUE INITIATION IMPRESSION 3D Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2025-12-15 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère