ITINÉRANCES NUMÉRIQUES ATELIER JEUX AUGMENTÉS Salle des fêtes La Canourgue

ITINÉRANCES NUMÉRIQUES ATELIER JEUX AUGMENTÉS

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Gratuit

Gratuit

Demi-journée

Date : 2025-10-25

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Dans le cadre des itinérances numérique 2025, la Bibliothèque Céleste Albaret organise à la salle des fêtes de La Canourgue de 14h à 16h un atelier de création d’un jeu de société à réalité augmentée !

Rendez-vous gratuit et tout public à partir de 8ans. Sur inscription à la bibliothèque.

Contact 06 87 76 83 36

Programme complet des itinérances numériques sur biblio.lozere.fr

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 87 76 83 36

English :

As part of the 2025 digital itineraries, the Céleste Albaret Library is organizing a workshop at the salle des fêtes in La Canourgue from 2pm to 4pm to create an augmented reality board game!

Free for all ages 8 and up. Registration required at the library.

Contact: 06 87 76 83 36

Full program on: biblio.lozere.fr

German :

Im Rahmen der digitalen Wanderschaft 2025 organisiert die Bibliothek Céleste Albaret im Festsaal von La Canourgue von 14 bis 16 Uhr einen Workshop zur Erstellung eines Gesellschaftsspiels mit erweiterter Realität!

Der Termin ist kostenlos und für alle ab 8 Jahren geeignet. Nach Anmeldung in der Bibliothek.

Kontakt: 06 87 76 83 36

Vollständiges Programm der digitalen Rundgänge unter: biblio.lozere.fr

Italiano :

Nell’ambito degli itinerari digitali 2025, la Biblioteca Céleste Albaret organizza un laboratorio presso la salle des fêtes di La Canourgue dalle 14.00 alle 16.00 per creare un gioco da tavolo in realtà aumentata!

Gratuito per tutti i bambini dagli 8 anni in su. Iscrizione obbligatoria presso la biblioteca.

Contatto: 06 87 76 83 36

Programma completo di itinerari digitali su: biblio.lozere.fr

Espanol :

En el marco de los itinerarios digitales 2025, la Biblioteca Céleste Albaret organiza un taller en la sala de fiestas de La Canourgue, de 14:00 a 16:00, para crear un juego de mesa de realidad aumentada

Gratuito a partir de 8 años. Inscripción obligatoria en la biblioteca.

Contacto: 06 87 76 83 36

Programa completo de itinerarios digitales en: biblio.lozere.fr

