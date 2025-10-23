ITINÉRANCES NUMÉRIQUES Langogne

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Atelier « Réalité augmentée », l’objectif est de créer un ensemble de scènes pour comprendre et expérimenter le concept de réalité augmentée.

Sur inscription obligatoire, places limitées à 12 participants.

A partir de 12 ans.

En partenariat avec l’association Num’n Coop , la Médiathèque départementale de Lozère et réseau des médiathèques, vous présente un riche pro-gramme d’actions autour du numérique, des moments ludiques, où l’on apprend en s’amusant.

11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

English :

Augmented Reality » workshop, the aim is to create a set of scenes to understand and experiment with the concept of augmented reality.

Registration required, places limited to 12 participants.

Ages 12 and up.

German :

Workshop « Augmented Reality », Ziel ist es, eine Reihe von Szenen zu erstellen, um das Konzept der Augmented Reality zu verstehen und zu erleben.

Mit obligatorischer Anmeldung, Plätze auf 12 Teilnehmer begrenzt.

Ab 12 Jahren.

Italiano :

Laboratorio « Realtà aumentata »: l’obiettivo è creare una serie di scene per comprendere e sperimentare il concetto di realtà aumentata.

Iscrizione obbligatoria, posti limitati a 12 partecipanti.

Età minima 12 anni.

Espanol :

Taller « Realidad aumentada »: el objetivo es crear un conjunto de escenas para comprender y experimentar con el concepto de realidad aumentada.

Inscripción obligatoria, plazas limitadas a 12 participantes.

Edad mínima 12 años.

