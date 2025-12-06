Itinérance[s] Spectacle Entre deux rives Place du Champ de Mars Allan

Itinérance[s] Spectacle Entre deux rives

Place du Champ de Mars Mairie de Allan Allan Drôme

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Au fil du spectacle, les deux artistes-navigatrices, nous plongent dans leur traversée de l’Atlantique à la voile. Un voyage homérique de France jusqu’en Guadeloupe qui bouleverse les liens à notre environnement.

Réservation auprès de la mairie de Allan

Place du Champ de Mars Mairie de Allan Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 60 62 accueil@mairie-allan.fr

English :

As the show unfolds, the two artist-navigators plunge us into their Atlantic crossing under sail. A Homeric voyage from France to Guadeloupe, a journey that changes our relationship with our environment.

Reservations at Allan Town Hall

German :

Im Laufe des Stücks nehmen uns die beiden Künstlerinnen und Seglerinnen mit auf ihre Reise über den Atlantik. Eine homerische Reise von Frankreich nach Guadeloupe, die die Beziehung zu unserer Umwelt erschüttert.

Reservierung bei der Gemeindeverwaltung von Allan

Italiano :

Nel corso dello spettacolo, i due artisti-navigatori ci immergono nella loro traversata atlantica a vela. Un viaggio omerico dalla Francia alla Guadalupa, un viaggio che cambia il nostro rapporto con l’ambiente.

Prenotazioni presso il Municipio di Allan

Espanol :

A medida que se desarrolla el espectáculo, los dos artistas-navegantes nos sumergen en su travesía atlántica a vela. Un viaje homérico de Francia a Guadalupe, un viaje que cambia nuestra relación con nuestro entorno.

Reservas en el Ayuntamiento de Allan

