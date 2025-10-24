Itinérance[s] Spect’atelier d’écriture Presqu’îllisible Médiathèque Intercommunale Montélimar
Itinérance[s] Spect’atelier d’écriture Presqu’îllisible Médiathèque Intercommunale Montélimar vendredi 24 octobre 2025.
Itinérance[s] Spect’atelier d’écriture Presqu’îllisible
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 18:00:00
fin : 2025-10-24 19:30:00
Date(s) :
2025-10-24
Presqu’îllisible met en scène une factrice venue raconter son histoire et collecter des courriers. Inauguré par une distribution de lettres, jalonné par un atelier d’écriture et clôturé par une criée publique des textes.
.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Presqu’îllisible features a postwoman telling her story and collecting letters. Opened with a letter distribution, punctuated by a writing workshop, and closed with a public critique of the texts.
German :
Presqu’îllisible stellt eine Postbotin in den Mittelpunkt, die gekommen ist, um ihre Geschichte zu erzählen und Briefe zu sammeln. Eröffnet mit einer Briefverteilung, begleitet von einem Schreibworkshop und abgeschlossen mit einer öffentlichen Ausschreibung der Texte.
Italiano :
Presqu’îllisible presenta una postina che racconta la sua storia e raccoglie lettere. Lo spettacolo si apre con una sessione di scrittura di lettere, seguita da un laboratorio di scrittura e si chiude con un grido pubblico.
Espanol :
Presqu’îllisible presenta a una cartero que cuenta su historia y recoge cartas. El espectáculo se abre con una sesión de escritura de cartas, seguida de un taller de escritura y se cierra con un grito público.
L’événement Itinérance[s] Spect’atelier d’écriture Presqu’îllisible Montélimar a été mis à jour le 2025-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération