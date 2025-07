Itinérances touloises Écrouves

Itinérances touloises Écrouves dimanche 28 septembre 2025.

Écrouves Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Plateau d’Écrouves et marais de marais de Lay-Saint-Rémy

Prenez de la hauteur et laissez-vous émerveiller par un panorama unique des Côtes de Toul. Depuis ce promontoire naturel, un décruptage du paysage ous révélera les secrets de la région. La balade se poursuivra avec une découverte du marais de Lay-Saint-Rémy un site unique, façonné par l’ancien lit de la Moselle.

Balade familiale En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

– repas tiré du sac de type auberge espagnole

– chaussures de marche (prévoir chaussures de rechange)

– jumelles conseillées

Sur inscription obligatoireTout public

Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Plateau d’Écrouves and Lay-Saint-Rémy marshes

Get up high and marvel at the unique panorama of the Côtes de Toul. From this natural promontory, you can explore the landscape and discover the secrets of the region. The walk continues with a discovery of the Lay-Saint-Rémy marsh: a unique site, shaped by the ancient bed of the Moselle.

Family outing In partnership with the Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

– picnic-style meal

– walking shoes (bring a change of shoes)

– binoculars recommended

Registration required

German :

Plateau von Écrouves und Lay-Saint-Rémy-Sumpfgebiet

Begeben Sie sich in luftige Höhen und lassen Sie sich von einem einzigartigen Panorama der Côtes de Toul verzaubern. Von diesem natürlichen Vorsprung aus wird Ihnen eine Entkorkung der Landschaft die Geheimnisse der Region enthüllen. Der Spaziergang wird mit einer Entdeckung des Sumpfgebiets von Lay-Saint-Rémy fortgesetzt: ein einzigartiger Ort, der durch das ehemalige Bett der Mosel geformt wurde.

Familienspaziergang In Partnerschaft mit dem Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

– mahlzeit aus dem Rucksack im Stil einer Auberge espagnole

– wanderschuhe (Ersatzschuhe mitbringen)

– fernglas empfohlen

Nach verbindlicher Anmeldung

Italiano :

Altopiano di Écrouves e paludi di Lay-Saint-Rémy

Salite in alto e ammirate il panorama unico delle Côtes de Toul. Da questo promontorio naturale è possibile esplorare il paesaggio e scoprire i segreti della regione. La passeggiata prosegue con la scoperta delle paludi di Lay-Saint-Rémy: un sito unico, modellato dall’antico letto della Mosella.

Passeggiata per famiglie In collaborazione con il Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

– pranzo al sacco (stile auberge espagnole)

– scarpe da trekking (portare un cambio di scarpe)

– binocolo consigliato

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Meseta de Écrouves y marismas de Lay-Saint-Rémy

Suba a lo alto y maravíllese ante el panorama único de las Côtes de Toul. Desde este promontorio natural, podrá explorar el paisaje y descubrir los secretos de la región. El paseo continúa con el descubrimiento de las marismas de Lay-Saint-Rémy: un lugar único, modelado por el antiguo cauce del Mosela.

Paseo en familia En colaboración con el Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

– comida para llevar (tipo albergue español)

– calzado para caminar (llevar una muda)

– prismáticos recomendados

Inscripción obligatoria

