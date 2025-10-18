It’s a Match – Les Excités La Maison Nugues Romans-sur-Isère
It’s a Match – Les Excités La Maison Nugues Romans-sur-Isère Samedi 18 octobre, 20h00 Réservations fortement conseillées sur HelloAsso :
Tarif plein : 12 €
Tarif adhérent : 10€
Tarif enfants : 5€
Un match d’improvisation dynamique sous la houlette d’un arbitre qui donne contraintes de jeu et thèmes aux improvisateurs ! Et toi public, qui vote pour les meilleurs ! Alors, qui vas-tu liker ?
### It’s a Match, c’est la rencontre de deux équipes sur un Match d’Improvisation, un grand choc, un vrai coup de foudre !
Sous la houlette d’un arbitre qui leur imposera des thèmes, des contraintes de jeu, et un temps limité, nos 2 équipes d’improvisateurs en maillot devront tout donner pour espérer gagner vos faveurs !
Car ce sera bien toi public, qui votera pour ceux que tu auras trouvé les meilleurs !
Une soirée pleine d’imagination, d’impros fabuleuses et de surprises, comme un clin d’œil à l’enfance où tout est possible.
Alors pour ce 1er mini match de l’année, à l’affiche :
Team EXCITÉS : Lisa & Vincent
VS
Team GAMINS D’PASSAGE : Jérèm & Déborah
Avec Alexx à l’arbitrage, qui saura jongler entre rigueur et malice.
Un match où ça improvise, ça clashe, ça joue et ça s’amuse, avec toi, public.
Qui vas-tu liker ?
[**https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-excites-i-ts-a-match**](https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-excites-i-ts-a-match)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-18T21:30:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-excites-i-ts-a-match contact@excites.fr 0649117053
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme