It's a Match – Les Excités La Maison Nugues Romans-sur-Isère Samedi 18 octobre, 20h00

https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-excites-i-ts-a-match

Tarif plein : 12 €

Tarif adhérent : 10€

Tarif enfants : 5€

Un match d’improvisation dynamique sous la houlette d’un arbitre qui donne contraintes de jeu et thèmes aux improvisateurs ! Et toi public, qui vote pour les meilleurs ! Alors, qui vas-tu liker ?

### It’s a Match, c’est la rencontre de deux équipes sur un Match d’Improvisation, un grand choc, un vrai coup de foudre !

Sous la houlette d’un arbitre qui leur imposera des thèmes, des contraintes de jeu, et un temps limité, nos 2 équipes d’improvisateurs en maillot devront tout donner pour espérer gagner vos faveurs !

Car ce sera bien toi public, qui votera pour ceux que tu auras trouvé les meilleurs !

Une soirée pleine d’imagination, d’impros fabuleuses et de surprises, comme un clin d’œil à l’enfance où tout est possible.

Alors pour ce 1er mini match de l’année, à l’affiche :

Team EXCITÉS : Lisa & Vincent

VS

Team GAMINS D’PASSAGE : Jérèm & Déborah

Avec Alexx à l’arbitrage, qui saura jongler entre rigueur et malice.

Un match où ça improvise, ça clashe, ça joue et ça s’amuse, avec toi, public.

Qui vas-tu liker ?

### Réservations fortement conseillées sur HelloAsso :

[**https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-excites-i-ts-a-match**](https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-excites-i-ts-a-match)

contact@excites.fr 0649117053

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme