« It's alive ! » – Frankenstein au cinéma Médiathèque Jean Moulin Margny-lès-Compiègne samedi 4 octobre 2025.

2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T18:00

Depuis sa première apparition à l’écran en 1910, la créature de Frankenstein n’a cessé de hanter les écrans de cinéma et sous tant de formes différentes… Dans les années 1930, James Whale installe le modèle-type du personnage, qui influencera l’ensemble de ses successeurs. Dans les productions du studio britannique Hammer Films, le gothique et l’horreur prennent le dessus. Le réalisateur shakespearien Kenneth Branagh livre quant à lui une adaptation exaltée du roman…

Médiathèque Jean Moulin 70 RUE AIME DENNEL 60280 Margny-lès-Compiègne

Universal Picture