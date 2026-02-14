It’s never over, Jeff Buckley, Cinéma Alhambra, Calais
It’s never over, Jeff Buckley, Cinéma Alhambra, Calais dimanche 1 mars 2026.
It’s never over, Jeff Buckley Dimanche 1 mars, 15h00 Cinéma Alhambra Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-01T15:00:00+01:00 – 2026-03-01T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-01T15:00:00+01:00 – 2026-03-01T19:00:00+01:00
Cinéma Alhambra Alhambra 2 Rue Jean Jaurès, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://cinema-alhambra.org
conférence de Bertrand Dupouy