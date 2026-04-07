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IVAN COSTA MIX Le Château Bezins-Garraux

IVAN COSTA MIX Le Château Bezins-Garraux vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Le Château

Adresse : LA TAVERNE

Ville : 31440 Bezins-Garraux

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-05-01T20:00:00

Fin : 2026-05-01T22:00:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bezins-Garraux

IVAN COSTA MIX

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Ouverture de la saison.
Mix en direct.
La Taverne de Bézins-Garraux lance la saison comme il se doit !
Aux platines, Ivan Costas pour un début de soirée.   .

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux 31440 Haute-Garonne Occitanie   chateaubezins@hotmail.com

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English :

Season opening.
Live mix.

L’événement IVAN COSTA MIX Bezins-Garraux a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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