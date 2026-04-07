IVAN COSTA MIX Le Château Bezins-Garraux

Bezins-Garraux

IVAN COSTA MIX

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Ouverture de la saison.

Mix en direct.

La Taverne de Bézins-Garraux lance la saison comme il se doit !

Aux platines, Ivan Costas pour un début de soirée. .

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux 31440 Haute-Garonne Occitanie chateaubezins@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Season opening.

Live mix.

L’événement IVAN COSTA MIX Bezins-Garraux a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE