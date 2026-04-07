IVAN COSTA MIX Le Château Bezins-Garraux
IVAN COSTA MIX Le Château Bezins-Garraux vendredi 1 mai 2026.
Bezins-Garraux
IVAN COSTA MIX
Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01 22:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Ouverture de la saison.
Mix en direct.
La Taverne de Bézins-Garraux lance la saison comme il se doit !
Aux platines, Ivan Costas pour un début de soirée. .
Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux 31440 Haute-Garonne Occitanie chateaubezins@hotmail.com
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English :
Season opening.
Live mix.
L’événement IVAN COSTA MIX Bezins-Garraux a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE