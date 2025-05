Ivarh – Le Grand Logis (bar) Bruz, 20 mai 2025, Bruz.

Dans le cadre de la fête de la Bretagne : venez vibrer devant Ivarh au Grand Logis à Bruz (35)

Des textures électriques puissantes, une guitare douze cordes, des chants de basse Bretagne, des musiques du monde, les cinq membres du groupe _Ivarh_ (chemin qui serpente entre deux haies) empruntent des sentiers de rencontres, de retours ou de départs. À la croisée de ces routes, des histoires se transmettent de génération en génération. Guitares, saxophones, synthé, percussions portent les mélodies chantées d’Elouan Le Sauze.

Début : 2025-05-20T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-20T22:00:00.000+02:00

https://legrandlogis-bruz.fr accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062

Le Grand Logis (bar) 10 avenue du Général de Gaulle, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine