Ivre d’infinis Médiathèque Gannat

Ivre d’infinis

Médiathèque

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Dans le cadre du Printemps des Bibliothèques 2026, la bibliothèque départementale et la médiathèque municipale de Gannat vous invite à découvrir Ivre d’infinis avec la clown Gabrielle et la compagne Tout Contre.

Médiathèque 12 allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60

English :

As part of Printemps des Bibliothèques 2026, the Bibliothèque Départementale and the Médiathèque Municipale de Gannat invite you to discover Ivre d’infinis with clown Gabrielle and companion Tout Contre.

