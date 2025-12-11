Ivresse Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Ivresse Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 26 mars 2026.
Salle Olivier Alain
Ensemble de jeunes voix d’hommes
Clémence Chabrand , piano
Olivier Bardot , direction
Concert de l’ensemble de jeunes voix d’hommes de la Maîtrise de Paris
Le jeudi 26 mars 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis