Ivy Bush Pincé

Halte Fluviale Pincé Sarthe

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 20:45:00

2026-05-29

Musique Celtique 1h15

L’Entracte s’associe à l’association Sports et Loisirs de Pincé et vous invite le temps d’une soirée à flâner en bord de Sarthe en toute convivialité.

Tandis que sur la berge accostera La Toue Scène afin d’accueillir les artistes (la toue cabanée est un bateau de pêche traditionnel de la Loire), l’Espace Rive Sarthe s’habillera d’un esprit guinguette, avec bar et restauration. Il sera alors temps pour vous de découvrir la musique celtique endiablée d’Ivy Bush, trio énergique, passionné et passionnant. Avec eux les mélodies traditionnelles prennent une puissance et une liberté toute rock’n’roll. La Sarthe se découvrira aussi tumultueuse que le Shannon irlandais. Il y a fort à parier que même les plus timides d’entre vous se laisseront séduire jusqu’à esquisser quelques pas de danses !

Distribution

Varenfel mandoline, citole à archet

Morgane Froger fiddle

Felix le Guern guitariste .

Halte Fluviale Pincé 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

