IWAL Bateau El Alamein Paris

Originaire des Aurès (Algérie), le duo IWAL a su créer un style nouveau avec une musique qui plonge ses racines dans l’héritage traditionnel chaoui tout en s’ouvrant sur les sonorités blues, rock et reggae. Dans ses chansons, la gasba et le bendir flirtent avec les riffs de guitare accrocheurs et les lignes de basse envoûtantes. Après un nouvel album remarqué en 2022, IWAL poursuit ses explorations musicales et poétiques avec de nouvelles compositions et, bientôt, un nouvel album.

Nesrine Chimouni : chant, ukulele, harmonica, bendir

Fayssal Achoura : chant, guitare, percussions

Amine Tadjer : flutes

Le vendredi 23 janvier 2026

de 20h00 à 23h59

payant

De 18 à 22 euros.

Tout public.

Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris

https://www.bateauelalamein.com/agenda



