IX Variations

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-28 19:15:00

2026-03-27 2026-03-28

Marcos Caramés-Blanco, Lucas Faulong Prochainement aux Quinconces…

Grâce à ses 17 fragments aux formes d’écriture très différentes les unes des autres, cette performance aussi légère dans sa forme que radicale dans son propos vous permettra de suivre le chemin de croix d’un enfant queer dans le monde hétéropatriarcal qui est le nôtre. .

English :

Marcos Caramés-Blanco, Lucas Faulong Coming soon to Les Quinconces…

German :

Marcos Caramés-Blanco, Lucas Faulong Demnächst in Les Quinconces…

Italiano :

Marcos Caramés-Blanco, Lucas Faulong In arrivo al Quinconces…

Espanol :

Marcos Caramés-Blanco, Lucas Faulong Próximamente en los Quinconces…

