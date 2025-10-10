Izo FitzRoy A good woman Salle Coppélia La Flèche

Izo FitzRoy A good woman

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

La grande chanteuse soul et gospel Izo FitzRoy revient avec A good woman son album le plus intime et le plus personnel. Il s’agit d’un voyage spirituel.

Le troisième et le plus personnel des albums de la star de la soul et du gospel Izo FitzRoy est une réflexion étonnante et puissante sur son parcours personnel.

Un voyage qui commence par une déconnection d’elle-même à travers la dépression, pour finalement revenir lentement à elle-même.

Récupérer ce que signifie pour elle être une femme aujourd’hui et comment cela se traduit de manière sonore pour elle en tant qu’artiste. .

English :

The great soul and gospel singer Izo FitzRoy returns with A good woman , her most intimate and personal album. It is a spiritual journey.

German :

Die große Soul- und Gospelsängerin Izo FitzRoy kehrt mit A good woman , ihrem intimsten und persönlichsten Album, zurück. Es handelt sich um eine spirituelle Reise.

Italiano :

La grande cantante soul e gospel Izo FitzRoy torna con A good woman , il suo album più intimo e personale. È un viaggio spirituale.

Espanol :

La gran cantante de soul y gospel Izo FitzRoy vuelve con A good woman , su álbum más íntimo y personal. Es un viaje espiritual.

