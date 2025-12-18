IZO FITZROY Le May-sur-Èvre

IZO FITZROY

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

La puissance vocale d‘Izo FitzRoy a explosé sur la scène internationale en 2017 avec son premier album Skyline. Cet album, un mélange de gospel, de funk avec des accents bluesy et un lyrisme propre à la personnalité d’Izo, fut très bien accueilli par la presse internationale.

Des performances brutes et dynamiques, ainsi qu’une écriture sincère, sont devenues la marque de fabrique de l’auteure-compositrice-interprète de gospel et de blues Izo FitzRoy.

Ses chansons sont taillées pour la performance, avec des paroles sincères et convaincantes, portées sur des grooves précis et mélodiques. Elle passe sans effort des versions enregistrées à la scène grâce à la formation unique de son groupe. Délaissant les combinaisons instrumentales soul classiques pour accueillir jusqu’à neuf choristes gospel, cet arsenal vocal complète parfaitement son répertoire principal, créant des concerts vraiment uniques.

Gospel, jazz, blues, soul et folk sont au rendez-vous dans son dernier album, le plus abouti à ce jour. Son groupe live et sa chorale gospel reproduisent sur disque la magie qu’elle apporte à ses concerts. .

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 81 46 culture@lemaysurevre.com

