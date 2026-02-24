Izo Fitzroy Rue du Stade Plougonvelin

Izo Fitzroy

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01 17:15:00

Date(s) :

2026-03-01

Tout commence par une voix hors du commun, puissante et émouvante. Une voix qu’Izo FitzRoy utilise comme un instrument à part entière, au service d’une musique nourrie d’influences multiples à commencer par le gospel, qui intègre lui-même le funk, la soul, le R&B et même le rock.

Rien d’étonnant pour celle qui a été bercée par les disques d’Aretha Franklin, James Brown et des Stones, et dont le groove n’est pas sans rappeler une certaine Amy Winehouse.

Désormais vous êtes prévenus, oscillant entre classe et modernité, la chanteuse londonienne emporte tout sur son passage et sa musique soul dépoussière un genre qui n’en finit pas de se réinventer…

Izo FitzRoy chant, claviers, Karl Penney batterie, Marcus Bonfanti guitare, Matthew Waer basse, Silla Mosley chant, Nile Bailey chant Jade Elliot chant Clarence Hunt chant. .

+33 2 98 38 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

