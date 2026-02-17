Izzy Escobar en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Izzy Escobar est une autrice-compositrice-interprète originaire du Massachusetts, dont la voix brute et émotive touche droit au cœur. Connue pour sa créativité audacieuse et sa présence scénique affirmée, Izzy mêle une riche tessiture vocale à une écriture profondément personnelle, créant un univers sonore aussi puissant qu’intime. Forte de racines classiques au violon et d’une passion pour le piano, sa musique est ancrée dans la mélodie tout en restant affranchie des conventions – une fusion envoûtante de rugosité, de grâce et d’âme. Influencée par ses origines cubaines et italiennes, Izzy insuffle passion et vulnérabilité dans chaque note, livrant des performances au caractère intemporel.

Son talent pour l’improvisation et l’écriture spontanée a captivé des millions d’internautes, auprès desquels elle transforme des émotions à vif en mélodies qui résonnent profondément. Que ce soit au piano ou derrière le micro, la musique d’Izzy impose sa présence, sur scène comme en dehors.

Entre voix brute, mélodies au piano et émotion à fleur de peau, retrouvez Izzy Escobar en concert au Supersonic Records le 25 avril prochain

Le samedi 25 avril 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 23.50 EUR Tout public.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

