J.10 PRO D2 VRDR vs AURILLAC Stade Georges-Pompidou, Valence Valence

J.10 PRO D2 VRDR vs AURILLAC
Stade Georges-Pompidou, Valence 41 RUE FERNANDEL Valence Drôme
Début : 2025-11-07 19:30:00
fin : 2025-11-07 21:30:00
2025-11-07
10ème journée de championnat de PRO D2 pour nos damiers qui vont affronter AURILLAC à Domicile à 19h30 !
English :
day 10 of the PRO D2 championship for our damiers, who take on AURILLAC at home at 7.30pm!
German :
10. Spieltag der PRO D2-Meisterschaft für unsere Schachbretter, die um 19:30 Uhr zu Hause gegen AURILLAC antreten werden!
Italiano :
decima giornata del campionato PRO D2 per i nostri damiers, che affrontano l’AURILLAC in casa alle 19.30!
Espanol :
décima jornada del campeonato PRO D2 para nuestros damieres, que se enfrentan en casa al AURILLAC a las 19:30 horas
