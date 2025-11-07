J.10 PRO D2 VRDR vs AURILLAC Stade Georges-Pompidou, Valence Valence

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07 21:30:00

2025-11-07

10ème journée de championnat de PRO D2 pour nos damiers qui vont affronter AURILLAC à Domicile à 19h30 !

Stade Georges-Pompidou, Valence 41 RUE FERNANDEL Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr

English :

day 10 of the PRO D2 championship for our damiers, who take on AURILLAC at home at 7.30pm!

German :

10. Spieltag der PRO D2-Meisterschaft für unsere Schachbretter, die um 19:30 Uhr zu Hause gegen AURILLAC antreten werden!

Italiano :

decima giornata del campionato PRO D2 per i nostri damiers, che affrontano l’AURILLAC in casa alle 19.30!

Espanol :

décima jornada del campeonato PRO D2 para nuestros damieres, que se enfrentan en casa al AURILLAC a las 19:30 horas

