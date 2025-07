J-3 « En attendant le Tour de France Nantua

mercredi 23 juillet 2025.

J-3 « En attendant le Tour de France

Centre ville Nantua Ain

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Nantua fête le Tour Participez aux animations de la semaine « En attendant le Tour » du 22 au 25 juillet.

Centre ville Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57

English :

Nantua celebrates the Tour: Take part in the « Waiting for the Tour » week from July 22 to 25.

German :

Nantua feiert die Tour Nehmen Sie an den Animationen der Woche « En attendant le Tour » vom 22. bis 25. Juli teil.

Italiano :

Nantua festeggia il Tour: Partecipate alla settimana « Aspettando il Tour » dal 22 al 25 luglio.

Espanol :

Nantua celebra el Tour Participe en la semana « Esperando el Tour » del 22 al 25 de julio.

L'événement J-3 « En attendant le Tour de France Nantua a été mis à jour le 2025-07-07