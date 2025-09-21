J-E-P 2025 CHATEAU DE BEAUFORT Beaufort

dimanche 21 septembre 2025.

Beaufort Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Au château de Beaufort, échange privilégié avec J‑F de Miailhe, nouveau propriétaire. Découvrez l’histoire du domaine, ses projets d’avenir et savourez une dégustation de vins, pour une immersion entre patrimoine, passion et art de vivre.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une nouveauté vous attend à Beaufort. Le château de Beaufort, majestueuse demeure dominant le vignoble, dévoile ses secrets lors d’un échange privilégié avec J‑F de Miailhe, son nouveau propriétaire.

Édifié à l’origine au Moyen Âge pour surveiller les voies de passage, le château a connu au fil des siècles transformations et embellissements, mêlant architecture défensive et élégance résidentielle. Témoins de son passé, ses pierres racontent les familles qui l’ont habité, les épisodes de prospérité comme les périodes plus tourmentées.

Aujourd’hui, J‑F de Miailhe partage avec passion l’histoire du domaine, esquisse ses projets pour lui redonner éclat et vie, et invite à prolonger la découverte par une dégustation de vins. Un moment rare où patrimoine, convivialité et art de vivre se rencontrent dans un cadre d’exception. .

Beaufort 34210 Hérault Occitanie +33 6 45 77 39 85 bibliothequebeaufort34@gmail.com

English :

A new feature for the European Heritage Days in Beaufort

At Château de Beaufort, a privileged exchange with J?F de Miailhe, the new owner. Discover the history of the estate, its plans for the future and enjoy a wine tasting, for an immersion in heritage, passion and the art of living.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes eine Neuheit auf Beaufort

Im Schloss von Beaufort können Sie sich mit dem neuen Besitzer J?F de Miailhe austauschen. Entdecken Sie die Geschichte des Weinguts, seine Zukunftspläne und genießen Sie eine Weinprobe, um in die Welt des Kulturerbes, der Leidenschaft und der Lebenskunst einzutauchen.

Italiano :

Una novità per le Giornate europee del patrimonio a Beaufort

Allo Château de Beaufort, incontro con il nuovo proprietario, J.F. de Miailhe. Scoprite la storia della tenuta, i suoi progetti per il futuro e godetevi una degustazione di vini, per un’immersione nel patrimonio, nella passione e nell’arte di vivere.

Espanol :

Novedades para las Jornadas Europeas del Patrimonio en Beaufort

En el Château de Beaufort, conozca al nuevo propietario, J. F. de Miailhe. Descubra la historia de la finca, sus planes de futuro y disfrute de una cata de vinos, para una inmersión en el patrimonio, la pasión y el arte de vivir.

