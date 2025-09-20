J-E-P 2025 GROTTE DE LA FILEUSE DE VERRE Courniou

La Fileuse de verre, fée enchanteresse, pure et majestueuse, sculptée par l’eau et par le temps nous entraîne à l’origine des abimes. Le site classé de la Fileuse de Verre , unique grotte du parc naturel régional du Haut-Languedoc est un joyau naturel qui révèle des concrétions minérales exceptionnelles et grandioses.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Grotte de la Fileuse de Verre vous invite à une découverte inoubliable de ses merveilles souterraines. Profitez de visites guidées à tarif réduit et laissez-vous émerveiller par la beauté unique du site.

Votre billet comprend également l’accès au musée de la spéléologie, une projection 3D immersive de 15 minutes ainsi qu’une dégustation de vins (Saint-Chinian).

Un voyage hors du temps, à partager en famille ou entre amis. (Réservation obligatoire) .

Avenue Georges Milhaud Courniou 34220 Hérault Occitanie

English :

Lecture: « Underground exploration » + Photo exhibition: Pioneers behind the scenes ° Screening: Marcou montagne de la nuit

German :

Vortrag: « Unterirdische Erkundung » + Fotoausstellung: Pionniers l’envers du décor ° Filmvorführung: Marcou montagne de la nuit

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Grotte de la Fileuse de Verre vi invita a scoprire le sue indimenticabili meraviglie sotterranee. Godetevi le visite guidate e ammirate la bellezza unica del sito. Il biglietto comprende anche l’accesso al Museo di Speleologia, una proiezione 3D immersiva di 15 minuti e una degustazione di vini;

Espanol :

Conferencia: « Exploración subterránea » + Exposición fotográfica: Pioneros entre bastidores ° Proyección: Marcou, montaña de la noche

