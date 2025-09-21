J-E-P 2025 LA MAISON DU PATRIMOINE DE ROQUEBRUN Roquebrun

J-E-P 2025 LA MAISON DU PATRIMOINE DE ROQUEBRUN Roquebrun dimanche 21 septembre 2025.

J-E-P 2025 LA MAISON DU PATRIMOINE DE ROQUEBRUN

Maison du patrimoine Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-21 2025-09-22

Plongez dans l’histoire de Roquebrun à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Entre ruelles pittoresques, patrimoine bâti et mémoire locale, venez découvrir les trésors cachés de ce village perché au bord de l’Orb. Une invitation à la curiosité et à l’émerveillement

Journées du Patrimoine à Roquebrun –

Plongez dans l’histoire de Roquebrun à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Visites guidées du village et de la Maison du Patrimoine • Samedi à 16h • Dimanche à 10h

La Maison du Patrimoine sera ouverte • Samedi 10h–12h & 15h–18h • Dimanche 10h–12h & 15h–17h

Entre ruelles pittoresques, patrimoine bâti et mémoire locale, venez découvrir les trésors cachés de ce village perché au bord de l’Orb. Une invitation à la curiosité et à l’émerveillement. .

Maison du patrimoine Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 76 34

English :

Immerse yourself in the history of Roquebrun during the European Heritage Days.

Come and discover the hidden treasures of this village perched on the banks of the Orb, with its picturesque alleyways, built heritage and local memory. An invitation to curiosity and wonder

German :

Tauchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes in die Geschichte von Roquebrun ein.

Entdecken Sie die verborgenen Schätze des Dorfes am Ufer des Orb zwischen malerischen Gassen, dem baulichen Erbe und der lokalen Erinnerung. Eine Einladung zur Neugier und zum Staunen

Italiano :

Immergetevi nella storia di Roquebrun durante le Giornate Europee del Patrimonio.

Scoprite i tesori nascosti di questo villaggio arroccato sulle rive dell’Orb, con le sue strade pittoresche, il patrimonio edilizio e la memoria locale. Un invito alla curiosità e alla meraviglia

Espanol :

Sumérjase en la historia de Roquebrun durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Descubra los tesoros ocultos de este pueblo encaramado a orillas del Orb, con sus pintorescas calles, su patrimonio construido y su memoria local. Una invitación a la curiosidad y al asombro

L’événement J-E-P 2025 LA MAISON DU PATRIMOINE DE ROQUEBRUN Roquebrun a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC