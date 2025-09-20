J.E.P 2025 MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE Siran

Route de Cesseras Siran Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

journées européennes du patrimoine à LA CAVE SIRAN

accueil et visite gratuite de l’ancienne cave coopérative de 1907

présentation de la cave de vinification et des vins du domaine

Route de Cesseras Siran 34210 Hérault Occitanie +33 6 10 32 47 68 monjardindevignes@gmail.com

English :

european heritage days at LA CAVE SIRAN

welcome and free tour of the former 1907 cooperative winery

presentation of the winery and estate wines

German :

europäische Tage des Kulturerbes in LA CAVE SIRAN

empfang und kostenlose Besichtigung der ehemaligen Genossenschaftskellerei aus dem Jahr 1907

präsentation des Weinkellers und der Weine des Weinguts

Italiano :

giornate del patrimonio europeo a LA CAVE SIRAN

accoglienza e visita libera dell’ex cantina cooperativa del 1907

presentazione della cantina e dei vini della tenuta

Espanol :

jornadas del patrimonio europeo en LA CAVE SIRAN

bienvenida y visita libre a la antigua bodega cooperativa de 1907

presentación de la bodega y de los vinos de la finca

