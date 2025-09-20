J.E.P 2025 MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE Siran
J.E.P 2025 MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE Siran samedi 20 septembre 2025.
J.E.P 2025 MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE
Route de Cesseras Siran Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
journées européennes du patrimoine à LA CAVE SIRAN
accueil et visite gratuite de l’ancienne cave coopérative de 1907
présentation de la cave de vinification et des vins du domaine
Route de Cesseras Siran 34210 Hérault Occitanie +33 6 10 32 47 68 monjardindevignes@gmail.com
English :
european heritage days at LA CAVE SIRAN
welcome and free tour of the former 1907 cooperative winery
presentation of the winery and estate wines
German :
europäische Tage des Kulturerbes in LA CAVE SIRAN
empfang und kostenlose Besichtigung der ehemaligen Genossenschaftskellerei aus dem Jahr 1907
präsentation des Weinkellers und der Weine des Weinguts
Italiano :
giornate del patrimonio europeo a LA CAVE SIRAN
accoglienza e visita libera dell’ex cantina cooperativa del 1907
presentazione della cantina e dei vini della tenuta
Espanol :
jornadas del patrimonio europeo en LA CAVE SIRAN
bienvenida y visita libre a la antigua bodega cooperativa de 1907
presentación de la bodega y de los vinos de la finca
