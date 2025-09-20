J-E-P 2025 MONS Mons

Tarif : – –

Visite, expo, atelier.

Visite historique du village.

Quiz à l’attention des familles avec des cadeaux à la clés

Tombola

Conteur (à 14h30)

Musique occitane (Lo Biou) en déambulation dans les rues

Expo d’artistes dans les rues de Mons

Expo cartes postales anciennes

Expo sur le légendaire (prêtée par le Parc régional)

Four à pain (cuisson du pain le matin, vente du pain et possibilité de cuire ses propres créations culinaires (pizzas, tartes, pains) l’après midi.

Chorale de Villemagne et d’Olargues (à partir de 16h) dans l’église

Atelier pierres sèches (sur inscription 07-69-69-97-82)

Restauration sur place, buvette. Annulation en cas de pluie;

Chapelle de la Voulte ouverte. .

Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 71 70

