J-E-P 2025 MONS Mons
J-E-P 2025 MONS Mons samedi 20 septembre 2025.
J-E-P 2025 MONS
Mons Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-09-20
Visite, expo, atelier.
Visite historique du village.
Quiz à l’attention des familles avec des cadeaux à la clés
Tombola
Conteur (à 14h30)
Musique occitane (Lo Biou) en déambulation dans les rues
Expo d’artistes dans les rues de Mons
Expo cartes postales anciennes
Expo sur le légendaire (prêtée par le Parc régional)
Four à pain (cuisson du pain le matin, vente du pain et possibilité de cuire ses propres créations culinaires (pizzas, tartes, pains) l’après midi.
Chorale de Villemagne et d’Olargues (à partir de 16h) dans l’église
Atelier pierres sèches (sur inscription 07-69-69-97-82)
Restauration sur place, buvette. Annulation en cas de pluie;
Chapelle de la Voulte ouverte. .
Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 71 70
