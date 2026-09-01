Informations pratiques

Riols

J.E.P 2026 – FLÂNERIES ET TRADITIONS AU HAMEAU DE LANGLADE

Hameau de Langlade Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journée du patrimoine à Langlade : visite culturelle du hameau, cuisson au four banal, chasse au trésor pour enfants, concert de la chorale Vocal’hic et inauguration des vitraux de l’église. Verre de l’amitié et dégustation de pain offerts.

L’association Les Amis de Langlade propose une journée d’animations et de découvertes au cœur du hameau.

Les festivités débutent par l’allumage du four à pain traditionnel, suivi d’une balade guidée intitulée « Aux origines des Anglades » pour plonger dans l’histoire locale. Une chasse au trésor est spécialement organisée pour le jeune public (sur réservation).

En fin d’après-midi, l’église accueille la chorale Vocal’hic pour un moment musical à participation libre, suivi de l’inauguration officielle des nouveaux vitraux.

La journée se clôture en toute convivialité autour d’un verre de l’amitié et d’une dégustation du pain fraîchement cuit au four.

Événement réalisé avec le soutien de la mairie de Riols. .

Hameau de Langlade Riols 34220 Hérault Occitanie +33 6 19 39 22 58

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English : J.E.P 2026 – FLÂNERIES ET TRADITIONS AU HAMEAU DE LANGLADE

Heritage Day in Langlade: cultural tour of the hamlet, baking in the communal oven, treasure hunt for children, concert by the Vocal’hic choir, and unveiling of the church’s stained-glass windows. Complimentary drinks and bread tasting.

L’événement J.E.P 2026 – FLÂNERIES ET TRADITIONS AU HAMEAU DE LANGLADE Riols a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC