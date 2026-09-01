J.E.P. à Saint Vincent et Beaulieu Le Cros de la Gare Saint-Vincent

Informations pratiques

Saint-Vincent

J.E.P. à Saint Vincent et Beaulieu

Le Cros de la Gare 12 chemin des ateliers Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’atelier musée des mécaniques anciennes à St Vincent et la cave à vin à Beaulieu, vous proposent tout le week-end, une visite de la cave à vin et

exposition de véhicules (place de l’église à Beaulieu) et une visite du musée à tarif réduit à St Vincent.

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Le Cros de la Gare 12 chemin des ateliers Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 53 40 07

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English :

The Vintage Mechanics Museum workshop in St. Vincent and the Beaulieu wine cellar are offering, all weekend long, a tour of the wine cellar and

vehicle exhibition (Place de l’Église in Beaulieu), as well as a museum tour at a reduced rate in St. Vincent.

L’événement J.E.P. à Saint Vincent et Beaulieu Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay