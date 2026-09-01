J.E.P. : Ascension du Donjon Donjon Craponne-sur-Arzon
samedi 19 septembre 2026 · Donjon · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
J.E.P. : Ascension du Donjon
Donjon 11 rue du Donjon Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:15:00
fin : 2026-09-19 12:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Donjon est une figure emblématique de la commune de Craponne.
Découvrez cette construction militaire, estimée fin 12ème début 13ème siècle, fermée d’une haute tour carrée, qui a eu une place importante dans l’histoire de la commune.
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Donjon 11 rue du Donjon Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 65 17 57 charlene.imbert@craponnesurarzon.fr
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English :
The Donjon is an emblematic figure of the commune of Craponne.
Discover this military construction, estimated at the end of the 12th and beginning of the 13th century, closed by a high square tower, which has had an important place in the history of the town.
L’événement J.E.P. : Ascension du Donjon Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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