J.E.P. : Ascension du Donjon Donjon Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

J.E.P. : Ascension du Donjon

Donjon 11 rue du Donjon Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:15:00

fin : 2026-09-19 12:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Donjon est une figure emblématique de la commune de Craponne.

Découvrez cette construction militaire, estimée fin 12ème début 13ème siècle, fermée d’une haute tour carrée, qui a eu une place importante dans l’histoire de la commune.

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Donjon 11 rue du Donjon Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 65 17 57 charlene.imbert@craponnesurarzon.fr

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English :

The Donjon is an emblematic figure of the commune of Craponne.

Discover this military construction, estimated at the end of the 12th and beginning of the 13th century, closed by a high square tower, which has had an important place in the history of the town.

L’événement J.E.P. : Ascension du Donjon Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay