J.E.P. Atelier cartes Pop-up Archives départementales Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Chacun peut concevoir sa carte Pop-up, grâce à des découpages et des collages d’éléments inspirés des fonds d’archives ont obtient une carte qui se déplie et offre une version 3D d’une ancienne gravure !

Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 81 19 archives@hauteloire.fr

English :

Everyone can design their own pop-up map, using cut-outs and collages of elements inspired by archival collections to create a map that unfolds and offers a 3D version of an old engraving!

German :

Jeder kann seine eigene Pop-up-Karte entwerfen, indem er Elemente aus den Archivbeständen ausschneidet und collagiert

Italiano :

Ognuno può progettare la propria mappa pop-up, utilizzando ritagli e collage di elementi ispirati alle collezioni d’archivio per creare una mappa che si dispiega e offre una versione 3D di un’antica incisione!

Espanol :

Todo el mundo puede diseñar su propio mapa desplegable, utilizando recortes y collages de elementos inspirados en colecciones de archivos para crear un mapa que se despliega y ofrece una versión en 3D de un grabado antiguo

