J.E.P. Atelier cartes Pop-up Archives départementales Haute-Loire Le Puy-en-Velay
J.E.P. Atelier cartes Pop-up Archives départementales Haute-Loire Le Puy-en-Velay dimanche 21 septembre 2025.
J.E.P. Atelier cartes Pop-up
Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Chacun peut concevoir sa carte Pop-up, grâce à des découpages et des collages d’éléments inspirés des fonds d’archives ont obtient une carte qui se déplie et offre une version 3D d’une ancienne gravure !
.
Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 81 19 archives@hauteloire.fr
English :
Everyone can design their own pop-up map, using cut-outs and collages of elements inspired by archival collections to create a map that unfolds and offers a 3D version of an old engraving!
German :
Jeder kann seine eigene Pop-up-Karte entwerfen, indem er Elemente aus den Archivbeständen ausschneidet und collagiert
Italiano :
Ognuno può progettare la propria mappa pop-up, utilizzando ritagli e collage di elementi ispirati alle collezioni d’archivio per creare una mappa che si dispiega e offre una versione 3D di un’antica incisione!
Espanol :
Todo el mundo puede diseñar su propio mapa desplegable, utilizando recortes y collages de elementos inspirados en colecciones de archivos para crear un mapa que se despliega y ofrece una versión en 3D de un grabado antiguo
L’événement J.E.P. Atelier cartes Pop-up Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay