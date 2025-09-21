J.E.P. Atelier d’initiation à la recherche généalogique Archives départementales Haute-Loire Le Puy-en-Velay

J.E.P. Atelier d’initiation à la recherche généalogique

Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez rencontrer les bénévoles de l’association Généalogie 43 qui vous proposeront conseils et astuces pour s’initier à la recherche généalogique. Accès libre, gratuit. Dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Archives départementales Haute-Loire 4 avenue de Meschede Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 81 19 archives@hauteloire.fr

English :

Come and meet volunteers from the Généalogie 43 association, who will be offering advice and tips on how to get started with genealogical research. Free admission. Sunday, September 21, 2025 from 9am to 12:30pm and from 1:30pm to 4:30pm.

German :

Treffen Sie die Freiwilligen des Vereins Généalogie 43, die Ihnen Tipps und Tricks für den Einstieg in die Ahnenforschung anbieten. Freier Zugang, kostenlos. Sonntag, 21. September 2025 von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Italiano :

Venite a conoscere i volontari dell’associazione Généalogie 43, che offriranno consigli e suggerimenti su come iniziare una ricerca genealogica. Ingresso libero. Domenica 21 settembre 2025 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

Espanol :

Venga a conocer a los voluntarios de la asociación Généalogie 43, que le ofrecerán consejos y trucos para iniciarse en la investigación genealógica. Entrada gratuita. Domingo 21 de septiembre de 2025 de 9.00 a 12.30 h. y de 13.30 a 16.30 h.

