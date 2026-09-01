J.E.P. : Atelier tissage dans le cloître La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
J.E.P. : Atelier tissage dans le cloître
Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un atelier tissage sera proposé par une artiste plasticienne, Isabelle Faccini, afin de réaliser une œuvre collective dans le cloître, ouvert à tous en accès libre le samedi 19 septembre de 10h à 18h
.
Abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of European Heritage Days, a weaving workshop will be led by visual artist Isabelle Faccini, to create a collaborative artwork in the cloister. The event is open to everyone free of charge on Saturday, September 19, from 10 a.m. to 6 p.m.
L’événement J.E.P. : Atelier tissage dans le cloître La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
- Exposition Au fil du 20eme siècle Avenue de la gare La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J. E. P. : Visite guidée de la Bibliothèque de l’abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J.E.P. : Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Robert La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J.E.P. : Découverte de la géométrie et de l’architecture La Chaise-Dieu 19 septembre 2026
- J. E. P. : Exposition « La Chaise-Dieu au fil du 20ème siècle » Salles casadéennes La Chaise-Dieu 19 septembre 2026