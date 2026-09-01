Informations pratiques

La Chaise-Dieu

J.E.P. : Atelier tissage dans le cloître

Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un atelier tissage sera proposé par une artiste plasticienne, Isabelle Faccini, afin de réaliser une œuvre collective dans le cloître, ouvert à tous en accès libre le samedi 19 septembre de 10h à 18h

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Abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

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English :

As part of European Heritage Days, a weaving workshop will be led by visual artist Isabelle Faccini, to create a collaborative artwork in the cloister. The event is open to everyone free of charge on Saturday, September 19, from 10 a.m. to 6 p.m.

L’événement J.E.P. : Atelier tissage dans le cloître La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay