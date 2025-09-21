J.E.P. Balade animée à la découverte des paysages de Beaulieu Margeaix Beaulieu

Rendez-vous à 9h pour une balade animée à la découverte des paysages de Beaulieu. RDV 9h à Margeaix au croisement des routes de la Chazorne et de Malleys.

Casse-croûte offert à l’arrivée. Accessible à tous.

Margeaix Croisement des Routes de la Chazorne & de Malleys Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 53 60 mairie@beaulieu43.fr

English :

Rendezvous at 9am for an animated stroll through the Beaulieu countryside. RDV 9am in Margeaix at the junction of the Chazorne and Malleys roads.

Snack offered on arrival. Accessible to all.

German :

Treffen Sie sich um 9 Uhr zu einem animierten Spaziergang, um die Landschaften von Beaulieu zu entdecken. Treffpunkt 9 Uhr in Margeaix an der Kreuzung der Straßen von La Chazorne und Malleys.

Kostenloser Imbiss bei der Ankunft. Für alle zugänglich.

Italiano :

Appuntamento alle 9 per una passeggiata animata alla scoperta della campagna di Beaulieu. Ritrovo alle 9 a Margeaix, all’incrocio delle strade Chazorne e Malleys.

Merenda offerta all’arrivo. Accessibile a tutti.

Espanol :

Cita a las 9 h para un animado paseo al descubrimiento de la campiña de Beaulieu. Punto de encuentro a las 9 h en Margeaix, en el cruce de las carreteras de Chazorne y Malleys.

Merienda ofrecida a la llegada. Accesible a todos.

