J.E.P. Chapelle des Pénitents Rue Saint Mayol Le Puy-en-Velay

La magnifique chapelle richement décorée ouvre ses portes à la visite. Située proche de la cathédrale, cette petite chapelle baroque possède un porche aux colonnes torsadées et abrite de belles peintures remarquables du XII, XIIIe et un gisant du XVe.

English :

The magnificent, richly decorated chapel opens its doors to visitors. Situated close to the cathedral, this small Baroque chapel features a porch with twisted columns and is home to some remarkable paintings from the 12th and 13th centuries, as well as a 15th-century recumbent.

German :

Die wunderschöne, reich verzierte Kapelle öffnet ihre Türen für Besucher. Diese kleine Barockkapelle in der Nähe der Kathedrale hat einen Vorbau mit gedrehten Säulen und beherbergt schöne und bemerkenswerte Gemälde aus dem 12. und 13. sowie einen Gisant aus dem 15.

Italiano :

La magnifica cappella, riccamente decorata, è aperta ai visitatori. Situata vicino alla cattedrale, questa piccola cappella barocca ha un portico con colonne tortili e ospita alcuni notevoli dipinti del XII e XIII secolo, oltre a una statua reclinata del XV secolo.

Espanol :

La magnífica capilla, ricamente decorada, está abierta a los visitantes. Situada cerca de la catedral, esta pequeña capilla barroca tiene un pórtico con columnas retorcidas y alberga algunas pinturas notables de los siglos XII y XIII, así como una estatua yacente del siglo XV.

