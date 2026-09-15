J.E.P. : Chapelle des Pénitents Rue Saint Mayol Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

J.E.P. : Chapelle des Pénitents

Rue Saint Mayol Chapelle des Penitents Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La magnifique chapelle richement décorée ouvre ses portes à la visite. Située proche de la cathédrale, cette petite chapelle baroque possède un porche aux colonnes torsadées et abrite de belles peintures remarquables du XII, XIIIe et un gisant du XVe.

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Rue Saint Mayol Chapelle des Penitents Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ajp.penitentsdupuy@gmail.com

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English :

The magnificent, richly decorated chapel opens its doors to visitors. Situated close to the cathedral, this small Baroque chapel features a porch with twisted columns and is home to some remarkable paintings from the 12th and 13th centuries, as well as a 15th-century recumbent.

L’événement J.E.P. : Chapelle des Pénitents Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay