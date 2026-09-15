J.E.P. : Chapelle des Pénitents Rue Saint Mayol Le Puy-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · Rue Saint Mayol · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
J.E.P. : Chapelle des Pénitents
Rue Saint Mayol Chapelle des Penitents Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La magnifique chapelle richement décorée ouvre ses portes à la visite. Située proche de la cathédrale, cette petite chapelle baroque possède un porche aux colonnes torsadées et abrite de belles peintures remarquables du XII, XIIIe et un gisant du XVe.
.
Rue Saint Mayol Chapelle des Penitents Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ajp.penitentsdupuy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The magnificent, richly decorated chapel opens its doors to visitors. Situated close to the cathedral, this small Baroque chapel features a porch with twisted columns and is home to some remarkable paintings from the 12th and 13th centuries, as well as a 15th-century recumbent.
L’événement J.E.P. : Chapelle des Pénitents Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Bibliothèque du Puy Sashiko Atelier de broderie japonaise Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 15 septembre 2026
- Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay 16 septembre 2026
- Rugissement grand spectacle de feu Le Puy-en-Velay 17 septembre 2026
- Brick a Drak concert d’ouverture des fêtes du Roi de l’Oiseau Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 17 septembre 2026
- Esperanza une fable pleine d’humour Salle de spectacle du Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 18 septembre 2026