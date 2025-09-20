J.E.P. Château de La Rochelambert Saint-Paulien

Château de La Rochelambert Saint-Paulien samedi 20 septembre 2025.

Saint-Paulien Haute-Loire

20 septembre 2025

21 septembre 2025

2025-09-20

Édifié au XIᵉ siècle et taillé dans une falaise de basalte, le château de La Rochelambert semble tout droit sorti d’un conte de fées. Il renferme une riche collection privée regroupant sculptures, tapisseries, peintures et mobilier.

English:

Built in the 11th century and carved out of a basalt cliff, Château de La Rochelambert looks like something out of a fairy tale. It houses a rich private collection of sculptures, tapestries, paintings and furniture.

German:

Das im 11. Jahrhundert erbaute und in einen Basaltfelsen gehauene Schloss La Rochelambert scheint direkt aus einem Märchen entsprungen zu sein. Es beherbergt eine reiche Privatsammlung mit Skulpturen, Wandteppichen, Gemälden und Möbeln.

Italiano:

Costruito nell’XI secolo e scavato in una rupe di basalto, il Castello di La Rochelambert sembra uscito da una fiaba. Ospita una ricca collezione privata di sculture, arazzi, dipinti e mobili.

Espanol:

Construido en el siglo XI y excavado en un acantilado de basalto, el castillo de La Rochelambert parece sacado de un cuento de hadas. Alberga una rica colección privada de esculturas, tapices, pinturas y muebles.

