J.E.P. Château de Volhac Rue du Château Coubon

Rue du Château Maison Forte de Volhac Coubon Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le château de Volhac ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Ancienne place forte destinée à garder le passage du fleuve, sa destinée mouvementée reflète les grandes heures de l’histoire du Velay.

Rue du Château Maison Forte de Volhac Coubon 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 89 18

Château de Volhac opens its doors for the European Heritage Days. A former stronghold designed to guard the river crossing, its eventful destiny reflects the Velay region?s long history.

Das Schloss von Volhac öffnet seine Tore für die Europäischen Tage des Kulturerbes. Als ehemalige Festung, die den Übergang des Flusses bewachen sollte, spiegelt sein bewegtes Schicksal die großen Stunden der Geschichte des Velay wider.

Lo Château de Volhac apre le sue porte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Antica roccaforte progettata per sorvegliare il passaggio del fiume, la sua storia movimentata riflette le grandi ore della storia della regione del Velay.

El castillo de Volhac abre sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Antigua fortaleza destinada a vigilar el paso del río, su agitada historia refleja las grandes horas de la historia de la región de Velay.

