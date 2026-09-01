J.E.P. : Découverte de la géométrie et de l’architecture La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
J.E.P. : Découverte de la géométrie et de l’architecture
cloître de l’abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir les formes qui font les édifices de notre histoire dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine dans le cloître de l’abbaye de La Chaise-Dieu le samedi 19 septembre à 15h30 et le dimanche 20 Septembre à 11h30 et 15h30
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cloître de l’abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr
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English :
Come discover the architectural forms that shape the buildings of our history as part of theEuropean Heritage Days in the cloister of La Chaise-Dieu Abbey on Saturday, September 19, at 3:30 p.m., and on Sunday, September 20, at 11:30 a.m. and 3:30 p.m.
L’événement J.E.P. : Découverte de la géométrie et de l’architecture La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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