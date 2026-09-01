Informations pratiques

La Chaise-Dieu

J.E.P. : Découverte de la géométrie et de l’architecture

cloître de l’abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir les formes qui font les édifices de notre histoire dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine dans le cloître de l’abbaye de La Chaise-Dieu le samedi 19 septembre à 15h30 et le dimanche 20 Septembre à 11h30 et 15h30

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cloître de l’abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

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English :

Come discover the architectural forms that shape the buildings of our history as part of theEuropean Heritage Days in the cloister of La Chaise-Dieu Abbey on Saturday, September 19, at 3:30 p.m., and on Sunday, September 20, at 11:30 a.m. and 3:30 p.m.

L’événement J.E.P. : Découverte de la géométrie et de l’architecture La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay