J.E.P. Découverte de l’atelier-conservatoire national de dentelle Atelier Conservatoire National de la Dentelle Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Atelier Conservatoire National de la Dentelle Ateliers des Arts 32 rue du 86ième R.I. Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’atelier-conservatoire national de dentelle, créé en 1976, est chargé de maintenir les techniques de dentelle aux fuseaux, mise en carte, finition et montage. L’atelier sera visible pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Atelier Conservatoire National de la Dentelle Ateliers des Arts 32 rue du 86ième R.I. Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 74 41 nathalie.sauret@culture.gouv.fr

The National Conservatory Workshop for Lace was set up in 1976 as part of the Mobilier National administration and under the authority of the French Culture Ministry. Its task is to preserve the techniques of bobbin lace.

Das 1976 gegründete Atelier des nationalen Spitzenkonservatoriums untersteht der französischen Nationalagentur Mobilier unter Leitung des Kultusministeriums und dient der Erhaltung der Klöppelspitzentechnik.

Il laboratorio-conservatorio nazionale del merletto, istituito nel 1976, è responsabile del mantenimento delle tecniche del merletto a fuselli, della cardatura, della finitura e dell’assemblaggio. Il laboratorio sarà esposto durante le Giornate europee del patrimonio.

El taller-conservatorio nacional de encaje, creado en 1976, se encarga del mantenimiento de las técnicas de encaje de bolillos, cardado, acabado y montaje. El taller estará expuesto durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

