J.E.P. Découverte du patrimoine local à vélo Vergezac

J.E.P. Découverte du patrimoine local à vélo Vergezac samedi 20 septembre 2025.

J.E.P. Découverte du patrimoine local à vélo

Château du Thiolent Vergezac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Partez à vélo à la découverte du petit patrimoine !

L’Association des Amis du Château du Thiolent vous invite à un itinéraire vélo de 16 km, au départ du Thiolent, à la rencontre des croix de la commune de Vergezac.

.

Château du Thiolent Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 01 87

English :

Discover our heritage by bike!

The Association des Amis du Château du Thiolent invites you to take part in a 16 km bike ride from Le Thiolent to discover the crosses of the Vergezac commune.

German :

Entdecken Sie mit dem Fahrrad das kleine Kulturerbe!

Die Association des Amis du Château du Thiolent lädt Sie zu einer 16 km langen Fahrradtour ein, die in Le Thiolent beginnt und Sie zu den Kreuzen der Gemeinde Vergezac führt.

Italiano :

Scoprite il nostro patrimonio in bicicletta!

L’Association des Amis du Château du Thiolent vi invita a partecipare a un’escursione in bicicletta di 16 km, con partenza da Le Thiolent e attraversamento del comune di Vergezac.

Espanol :

¡Descubra nuestro patrimonio en bicicleta!

La Association des Amis du Château du Thiolent le invita a participar en una excursión en bicicleta de 16 km, con salida en Le Thiolent y recorriendo las cruces del municipio de Vergezac.

L’événement J.E.P. Découverte du patrimoine local à vélo Vergezac a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay