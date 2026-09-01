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J.E.P. : Découvrez le passé gallo-romain de Locmariaquer ! Locmariaquer

samedi 19 septembre 2026 · Locmariaquer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Le Port
Ville
56740 Locmariaquer
Département
Morbihan
Tarif

Locmariaquer

J.E.P. : Découvrez le passé gallo-romain de Locmariaquer !

Le Port Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Locmariaquer possède de nombreux monuments mégalithiques
Mais savez-vous que que le cœur de bourg de Locmariaquer abrite aussi de nombreux vestiges gallo-romains ?
Partez à leur découverte, grâce aux déambulations d’1h30 commentées par le vice président du Grain

Rendez vous 10mn avant au stand du Grain sur le port: 2 horaires : 10h et 15h
Tout public
Gratuit

Retrouvez aussi les 32 sites remarquables de Locmariaquer sur l’application « Patrimoine Locmariaquer » que vous pouvez télécharger sur vos mobiles : https://grain56.fr/patrimoine-locmariaquer/   .

Le Port Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement J.E.P. : Découvrez le passé gallo-romain de Locmariaquer ! Locmariaquer a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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