J.E.P. Exposition d’artistes Vergezac
J.E.P. Exposition d’artistes Vergezac samedi 20 septembre 2025.
J.E.P. Exposition d’artistes
Château du Thiolent Vergezac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château du Thiolent a le plaisir de présenter une exposition des artistes Catherine Marquié et Jean-Pierre Fleury.
Château du Thiolent Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 01 87
English :
To mark the European Heritage Days, Château du Thiolent is pleased to present an exhibition by artists Catherine Marquié and Jean-Pierre Fleury.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals freut sich das Château du Thiolent, eine Ausstellung der Künstler Catherine Marquié und Jean-Pierre Fleury zu präsentieren.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, lo Château du Thiolent è lieto di presentare una mostra degli artisti Catherine Marquié e Jean-Pierre Fleury.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Château du Thiolent se complace en presentar una exposición de los artistas Catherine Marquié y Jean-Pierre Fleury.
