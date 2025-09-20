J.E.P. Exposition d’artistes Vergezac

J.E.P. Exposition d'artistes Vergezac samedi 20 septembre 2025.

J.E.P. Exposition d'artistes

Château du Thiolent Vergezac Haute-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château du Thiolent a le plaisir de présenter une exposition des artistes Catherine Marquié et Jean-Pierre Fleury.

Château du Thiolent Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 01 87

English :

To mark the European Heritage Days, Château du Thiolent is pleased to present an exhibition by artists Catherine Marquié and Jean-Pierre Fleury.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals freut sich das Château du Thiolent, eine Ausstellung der Künstler Catherine Marquié und Jean-Pierre Fleury zu präsentieren.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, lo Château du Thiolent è lieto di presentare una mostra degli artisti Catherine Marquié e Jean-Pierre Fleury.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Château du Thiolent se complace en presentar una exposición de los artistas Catherine Marquié y Jean-Pierre Fleury.

