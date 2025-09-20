J.E.P. Exposition de motos et autos centenaires Vergezac

J.E.P. Exposition de motos et autos centenaires Vergezac samedi 20 septembre 2025.

J.E.P. Exposition de motos et autos centenaires

Château du Thiolent Vergezac Haute-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

L’association Les Guidons d’Autrefois sera présente au château, avec une exposition de motos et autos centenaires, dont un modèle fraîchement restauré… surprise !

Château du Thiolent Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 01 87

English :

The association Les Guidons d’Autrefois will be present at the château, with an exhibition of century-old motorcycles and cars, including a freshly restored model… surprise!

German :

Der Verein Les Guidons d’Autrefois wird im Schloss mit einer Ausstellung von hundertjährigen Motorrädern und Autos vertreten sein, darunter ein frisch restauriertes Modell? Überraschung!

Italiano :

L’associazione Les Guidons d’Autrefois sarà presente al castello con un’esposizione di moto e auto centenarie, tra cui un modello appena restaurato? A sorpresa!

Espanol :

La asociación Les Guidons d’Autrefois estará presente en el castillo, con una exposición de motos y coches centenarios, entre ellos un modelo recién restaurado… ¡sorpresa!

