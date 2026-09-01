J. E. P. : Exposition « La Chaise-Dieu au fil du 20ème siècle » Salles casadéennes La Chaise-Dieu
samedi 19 septembre 2026 · Salles casadéennes · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
J. E. P. : Exposition « La Chaise-Dieu au fil du 20ème siècle »
Salles casadéennes Avenue de la gare La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le samedi et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, l’exposition organisée par l’Association Mémoires va permettre de faire revivre « La Chaise-Dieu au fil du 20ème siècle » dans les salles casadéennes le temps des Journées Européennes du patrimoine
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Salles casadéennes Avenue de la gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 95 09 77
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English :
On Saturday and Sunday from 10:00 a.m. to 12:30 p.m. and from 2:00 p.m. to 6:30 p.m., the exhibition organized by the Mémoires Association will bring “La Chaise-Dieu Through the 20th Century” to life in the Casadé halls during European Heritage Days.
L’événement J. E. P. : Exposition « La Chaise-Dieu au fil du 20ème siècle » La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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